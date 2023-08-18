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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en güzel yerlerinden olan Van Gölü kıyıları, eşsiz güzelliğiyle evlilik teklifi yapmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geldi.

Tatvan ilçesi kıyıları, yemyeşil doğası ve etküleyici manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından da ilgi görüyor.

Bitlis ve çevre illerden düğün ve nişan çekimlerinin yanı sıra evlilik teklifleri için Van Gölü sahillerine gelenler, hem evlilik tekliflerini yapıyor hem de fotoğraflar çekerek unutamayacakları hatıralar biriktiriyor.

Her zaman göl kenarında evlilik teklifi hayal ettiğini söyleyen Onur Sarıgül, “Ben Karadenizliyim ve evlilik teklifimi gölün olduğu bir yerde yapmak istemişimdir hep. Tatvan’da böyle bir imkâna ulaşabilmek gerçekten çok güzel” dedi.

Van Gölü kıyısındaki çekimlerin zevkli geçtiğini söyleyen fotoğrafçı Ayşe Akbaş, “Bu akşam eğlenceli bir çekim tamamladık. Van gölü sahillerinde sürekli tekrarlanan bir evlilik organizasyonu oluyor. Görsel olarak çok güzel hatıralar birikiyor. Tabi Van Gölü kıyılarında evlilik teklifleri de ayrı bir güzel oluyor” dedi.

Bitlis’te ilk ve tek üretim, hizmet firması olduğunu belirten Organizatör Şazime Hancı, "Göl kenarında genelde organizasyonlar düzenliyoruz. Müşterilerimiz genellikle göl kenarlarını tercih ediyorlar. Bugün de çok güzle bir organizasyon düzenledik.

Bu süreç içerisinde de Van Gölü’nün aslında bizim için aslında bizim için ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu da bu şekilde görmüş olduk. Van Gölü’nün serinliği de çiftlerimizi cezp ediyor. Bölgemiz turistler açısından fazlasıyla ilgi çekiyor. Özel günlerini de bizlerle beraber güzel organizasyonlar düzenliyorlar” dedi.