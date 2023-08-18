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İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu yıl içerisinde toplamda 75 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler, İpekyolu ilçe sınırlarındaki tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi'nin asfalt serim çalışmaları, ilçedeki ulaşım sorunlarının giderilmesi ve ilçe sakinlerinin daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için büyük bir katkı sağlıyor. Bu çalışmaların hız kesmeden devam etmesiyle birlikte, ilçe sakinleri daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilecek ve yol kalitesi arttırılmış olacak.

Bu çalışmaların sürdürülmesiyle birlikte ilçede yaşayanlar daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilecekler ve ulaşım sorunları da giderilecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, asfalt serim çalışmalarının ilçenin genel gelişimi için büyük önem taşıdığını ve belediye olarak bu konuda kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Belediyenin öncelikleri arasında yer alan yol kalitesi, ulaşım konforu ve halkın memnuniyeti için çalışmaların sürdürüleceğini belirten başkan Vekili Aydın, belediyesinin asfalt serim çalışmaları ilçenin şekillenmesinde önemli bir rol oynamakta olduğunu, kaliteli yollara sahip bir ilçe, yerel ekonomi ve turizm açısından da büyük bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

Belediyenin asfalt serim çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Vekili Aydın, asfalt serim çalışmalarının yol kalitesini arttırdığını ve sürücülerin daha güvenli ve konforlu seyahat edebileceğini vurguladı.

Belediye olarak, ilçe sakinlerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla bu çalışmalara öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Vekili Aydın, her mahalleye adil ve eşit bir şekilde asfalt serimleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Vekili Aydın, asfalt serim çalışmalarının planlı bir şekilde ilerlediğini ve ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını, asfalt serim çalışmalarının sadece mahalle yollarında değil, ilçenin ana arterlerinde de devam ettiğini ve böylece ulaşımın daha kolaylaşacağını sözlerine ekledi.

İpekyolu Belediyesi'nin asfalt serim çalışmaları, ilçe sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Mahalle sakinleri, daha önce bozuk ve kullanışsız olan yolların şu anda düzgün ve kaliteli bir şekilde asfaltlandığını söyleyerek, belediyenin bu konuda örnek bir çalışma yaptığını ifade etti.