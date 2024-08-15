Buna göre, ödemeler 15 Ağustos'tan itibaren başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar il il sırayla hesaplara aktarılacak.

Evde bakım maaşı, Temmuz ayında yapılan zamlara bağlı olarak 9.077 TL olarak belirlenmiş durumda. Ödemelerin başlama tarihi ve miktarı, engelli bireyler ve onlara bakan yakınları için önemli bir gelişme.

Vatandaşlar, maaşlarının yatıp yatmadığını kontrol etmek için SMS yöntemiyle veya e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek. Bu, ödemelerin her ay düzenli olarak yapılmasını takip etmek için pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Evde bakım maaşı ödemeleri, ekonomik zorluklarla mücadele eden engelli ve bakıma muhtaç kişiler için önemli bir destek olmaya devam ediyor. Hükümet, bu ödemeleri sürdürerek bu kesimin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.