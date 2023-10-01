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Gün geçmiyor ki ev sahibi ve kiracılar arasında gerginlik çıkmasın.

Son dönemde sıkça yaşanan kavgaların sonu gelmiyor.

Fiyatta anlaşamayan taraflar, gerilimin ardından birbirlerine saldırıyor. Kimi zaman da ev sahipleri, yıldırma politikasıyla çeşitli yollara başvuruyor.

Mahkemelik oldular

Olayın yeni adresi ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi.

Dün Saadetdere Mahallesi'nde Aytaç E., 7 yıldır kirada oturduğu evden ev sahibi tarafından çıkarılmak istendi.

Evden çıkmak istemeyen adam, ev sahibinin kirayı 3 katına çıkarma isteğine de olumsuz yanıt verdi.

Asgari ücretle çalıştığını ve böyle bir zammı karşılayamayacağını söyleyen kiracı ve ev sahibi mahkemelik oldu.

Baba-oğul saldırdı

Dün iş çıkışı metrobüsten inerek evine giden Aytaç E.’nin önü, ev sahibi Ali E. ve Aşur E. tarafından kesildi.

Bir anda saldıran baba-oğul, kiracılarını tekme tokat dövdü. Yere düşen Aytaç E.’yi yerde tekmeleyen şahıslar, cep telefonunu da alarak uzaklaştılar.

Hastaneye kaldırıldı

Baba-oğlu, olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara ise “Bu adam tacizci” diyerek yaklaştırmadılar.

Darbedilen Aytaç E., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İnsanların bağırışlarını duydum ve bilincim kayboldu"

Yaşadıklarını anlatan Aytaç E., “Ev sahibi ve oğlu beni yakaladı. Ben de ‘Ne oluyor’ dedim. Bana ‘Yürü lan’ diyerek silah gösterdiler. Daha sonrasında beni yere iterek vurmaya başladılar. Çevredeki insanlar müdahale etmek istediklerinde ise taciz olayı olduğunu söyleyerek insanları uzaklaştırdılar. İnsanların bağırışlarını duydum ve bilincim kayboldu. O sırada telefonum yere düşmüştü, onu da aldılar. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim.” dedi.

"Daha önceki senelerde de tehdit etmişlerdi"

2016 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyen Aytaç E., "Kira konusunda yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle arabulucuya vermişler beni. Ben arabulucuya ‘O insanlarla buluşmak istemiyorum’ dedim. Çünkü beni daha önceki senelerde de tehdit etmişlerdi. Bir seferinde ise bacağımı kırdılar. O olayların da raporları mevcut. O zaman da mahkemelik olmuştuk ve ben kazandım. Şu anda verdiğim kira 2 bin 250 TL. Ev sahipleri ise benden 8-9 bin TL kira istiyorlar. Ben onlara ‘Asgari ücretle çalıştığımı biliyorsunuz, ben o parayı veremem. Niye üstüme geliyorsunuz’ dedim.” diye konuştu.

Adliyeye sevk edildiler

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, dayakçı baba-oğulu gözaltına aldı.

Zanlılardan Ali E., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. İHA