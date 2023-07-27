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Dün akşam ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanmış ve 25 baz puan artışla yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselen faizler 22 yılın zirvesini görmüştü.

Bugün ise piyasaların yakından takip ettiği bir başka karar daha açıklandı. Euro Bölgesi'nde enflasyon hedef seviyelerin üzerindeki seyrini devam ettirirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) sıkılaştırma sürecinde yeni bir faiz artışı kararına imza attı.

ECB faizleri 25 baz puan artırdı. Ekonomistlerin beklentisi faizlerin 25 baz puan artırılması yönündeydi.

Haziran'da Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5,5 olarak ölçülmüştü.

Karar metninde enflasyonun çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiği ifade edildi. Metinde gelecek kararların etkisiyle faizlerin yeteri kadar kısıtlayıcı olacağı da vurgulandı.

EURO KURUNDA SON DURUM

Kararın ardından euro/dolar paritesi 1,1098'in üzerine yükselirken, yurt içinde ise euro/TL kuru 29,90 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

mynet