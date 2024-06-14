"TRT 1 Frekans Şoku! EURO 2024 Maçlarını Kesintisiz İzlemek İçin Bu Ayarları Kaçırmayın!"

TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve heyecan dolu maçları canlı izlemek isteyenler için önemli bir duyuru geldi. Türkiye'nin de yer aldığı EURO 2024 maçlarını kesintisiz izlemek için TRT 1 frekans güncellemesini nasıl yapacağınızı öğrenin!

"EURO 2024 Coşkusu TRT 1'de! Frekans Güncellemesi Nasıl Yapılır?"

Televizyon izleyicileri, TRT 1'de yayınlanan tüm programları ve spor müsabakalarını yüksek kalitede izlemek için güncel frekans bilgilerini merak ediyor. TRT, EURO 2024 maçlarının kesintisiz ve kaliteli yayınlanabilmesi için frekans güncellemesi yapılması gerektiğini açıkladı.

"TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ"

Uydu: TÜRKSAT 4A

TÜRKSAT 4A Frekans: 11794

11794 Polarizasyon: V (Dikey)

V (Dikey) Sembol Oranı: 30000

30000 FEC: 3/4

TRT, Türkiye kapsaması için Türksat frekanslarının güncellenmesi gerektiğini duyurdu. Yukarıdaki bilgileri kullanarak frekans güncellemenizi yapabilirsiniz ve böylece EURO 2024 maçlarını kaçırmazsınız!

"TRT 1 Yayın Akışıyla Dolu Dolu Bir Gün!"

13.15: Seksenler

Seksenler 14.35: Gönül Dağı

Gönül Dağı 17.45: Lingo Türkiye

Lingo Türkiye 19.00: Ana Haber

Ana Haber 19.55: İddiaların Aksine

İddiaların Aksine 22.00: UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-İskoçya"

UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-İskoçya" 00.15: Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

Yabancı Sinema "Zafere Kaçış" 02.40: Gönül Dağı

Gönül Dağı 05.10: Seksenler

Bu bilgilerle, TRT 1'deki favori programlarınızı ve maçları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Frekansınızı güncelleyin, EURO 2024 coşkusunu doyasıya yaşayın!