Açıldığı ilk günden bu yana hizmeti ve kalitesi ile Bursalıların tercih noktası olan Et Balık Satışı Mağazasının 23 Nisan mahallesinde gerçekleştirilen açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Et Balık Satışı Mağazası sahipleri Reyhan İşleyen ve İsa İşleyen, yıllardır Bursa halkının sofralarına hizmet, kalite ve en lezzetli ürünleri sunmak istediklerini bunun için çalıştıklarını ve bundan sonraki süreçte de artık yeni mağazalarıyla birlikte hizmete iki şubede de devam edeceklerini belirttiler.

İsa İşleyen ayrıca, üç kuşak bu sektörde hizmet ettiklerini belirtirken ürünlerinin helal kesim usullerine uygun olduğunun altını çizdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Reyhan İşleyen ve İsa İşleyen tarafından açılış kurdelesinin kesildiği özel günde davetliler sucuk döner ikramıyla lezzetli bir gün geçirdi.

Gün boyunca yoğun bir kalabalığın ziyaret ettiği yeni mağazada, fiyatların uygunluğu, ürün çeşitliliği ve kalitesi Et Balık Satış Mağazasının yoğun olacağının göstergesiydi.