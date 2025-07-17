Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş, 16.07.2025 tarihinde Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır.

Şüphelinin işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.