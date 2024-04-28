Olay Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzyaka köyü Muhtarı Mehmet Başoğlu, iddiaya göre mahalledeki evlerden su faturası ücretlerini toplamak istedi. 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet Depişgen, Başoğlu’nu su parasını ödemeyeceğini söyledi.

Bu sebeple Depişgen ve Başoğlu arasında telefonda tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir yurttaşın evine gitti. Bu sırada Depişgen, Başoğlu’nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği Başoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başoğlu’nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYET ZANLISI ‘CİNAYET’TEN SABIKALIYMIŞ

Öte yandan, aynı mahallede 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan cinayet zanlısı Mehmet Depişgen’in yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısı Depişgen’in ‘cinayet’ suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.