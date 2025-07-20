İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Öymen'in 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanede başarılı bir akciğer operasyonu geçirdiği ve 1 hafta sonrasında taburcu olduğu kaydedildi.

Öymen'in yaklaşık 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatışının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Cenaze programı belli oldu

Altan Öymen için 21 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te Meclis'te, saat 15.00'te ise CHP Genel Merkezi önünde tören düzenleneceği öğrenildi.

Öymen'in cenazesinin 22 Temmuz Salı günü Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Öymen'e Allah’tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen'e Allah'tan rahmet; başta Öymen ailesi olmak üzere sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Altan Öymen için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'in vefatını teessürle öğrendim. Uzun yıllar Türk siyasetinde ve basın dünyasında görev yapan Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanlarından, gazeteci, yazar ve siyasetçi Sayın Altan Öymen'in vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."

CHP Genel Başkanı Özel'den başsağlığı mesajı

Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın Genel Başkanım. Mücadelen mücadelemizdir."

Özel, paylaşımında Öymen ile olan fotoğraflarına da yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Türk basınının değerli ismi Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.