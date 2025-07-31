Van Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif caddeleri daha kullanışlı hale getirmek için yoğun bir mesai harcayan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Eski Cezaevi Caddesi’ndeki çalışmalarına devam ediyor.

Kazım Karabekir Caddesi ile İki Nisan Caddesi’ni birbirine bağlayan 730 metrelik caddede ilk olarak kullanım ömrünü tamamlayan asfalt ve kaldırımlar sökülerek, altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamladı. Daha sonra sıcak asfalt serimine geçen ekipler, kaldırımları da yenilerek caddeyi daha konforlu hale getiriyor.

Daha önce büyük bir kısmında kaldırım bulunmayan ve asfaltı kullanım ömrünü tamamlayan Eski Cezaevi Caddesi’nde altyapı, üstyapı, drenaj hattı, kaldırım ve sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla baştan aşağı yenilenen cadde, kısa süre içinde tamamlanacak.