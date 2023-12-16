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İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de soykırım yapıyor...

Dünyada bazı devletler bu soykırıma sessiz kalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise çabaları sürüyor.

Türkiye'nin diplomasideki kilit ülke rolü, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarda da etkisini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı her platformda, İsrail'in işlediği savaş suçlarına değiniyor.

Kalıcı ateşkes için yoğun çaba

Erdoğan, çok sayıda dünya lideriyle gerek yüz yüze ve gerekse telefonda görüştü. Ziyaret ettiği ülkelerde ve katıldığı zirve toplantılarında, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını gündeme getirdi.

Gazze'ye yardım eli

Ateşkes çabalarının yanısıra Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için de harekete geçildi. Türkiye'ye getirilen Filistinli hastalar tedavi altına alındı.

'Gazze' diplomasisi esir takasında da etkisini gösterdi. Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın girişimleri ile Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı.