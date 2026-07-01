Araç değer kaybı tazminatı artık ayrı başvuru gerektirmeden hasar dosyası kapsamında değerlendirilecek ve tek eksper tarafından raporlanacak. Düzenlemeyle birlikte e-Devlet üzerinden bilgilendirme yapılacak, araç onarımlarında esas olarak orijinal parça kullanılacak ve ağır hasarlı araçlarda tazminat ödemesi için yeni belge şartı uygulanacak.

Zorunlu trafik sigortasında kapsamlı değişiklikler bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) hayata geçirdiği düzenlemeyle araç değer kaybı tazminatı, hasar süreçleri, eksper uygulamaları ve onarım kuralları yeniden şekillendirildi.

DEĞER KAYBI İÇİN AYRI BAŞVURU DÖNEMİ SONA ERDİ

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken yeniliği, araç değer kaybı tazminatına ilişkin oldu. Artık trafik kazası sonrası açılan maddi hasar dosyası kapsamında araçtaki değer kaybı da otomatik olarak değerlendirilecek. Böylece araç sahiplerinin ayrıca değer kaybı başvurusu yapmasına gerek kalmayacak.

TEK EKSPER RAPORU HAZIRLAYACAK

Yeni sistemde, merkezi atama yöntemiyle görevlendirilecek tek eksper hem aracın hasarını hem de oluşan değer kaybını aynı rapor içinde hesaplayacak.

Eksper değerlendirmesinde aracın yaşı, modeli, kullanım durumu, hasarın kapsamı, değişen parçalar ve piyasa değeri gibi kriterler dikkate alınacak. Bu uygulamayla farklı eksper raporlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ARACI KURUMLARA İHTİYAÇ AZALACAK

SEDDK'nın düzenlemesiyle birlikte değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edildi. Hak sahipleri tazminat taleplerini doğrudan sigorta şirketlerine iletebilecek. Böylece yüksek komisyon talep eden aracı yapılara olan ihtiyaç azaltılarak sürecin daha hızlı ve düşük maliyetle tamamlanması amaçlanıyor.

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDAN TAKİP EDİLECEK

Eksper raporunun tamamlanmasının ardından hesaplanan tazminat tutarı hak sahiplerine bildirilecek. Ayrıca vatandaşlar e-Devlet'te kayıtlı cep telefonu bilgileri üzerinden süreçle ilgili bilgilendirilecek ve başvurularını daha şeffaf şekilde takip edebilecek.

ORİJİNAL PARÇA ESASI GETİRİLDİ

Araç onarımlarında temel kural olarak orijinal parça kullanımı benimsendi. Ancak orijinal parçanın temin edilememesi, teknik olarak değiştirilememesi veya araç sahibinin onay vermesi halinde eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parçaların kullanımına izin verilecek.

AĞIR HASARLI ARAÇLARDA YENİ ŞART

Yeni düzenleme ağır hasarlı araçlara ilişkin süreci de değiştirdi. Eksper tarafından ağır hasarlı olduğu belirlenen araçlarda sigorta şirketinin ödeme yapabilmesi için "trafikten çekilmiştir" ibaresini taşıyan tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekecek.

SAĞLIK TEMİNATLARINDA DA DEĞİŞİKLİK

Düzenleme kapsamında trafik kazalarına bağlı tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanmasına devam edilecek. Geçici iş göremezlik ödemeleri sakatlık teminatı kapsamında yapılırken, sürekli sakatlık tazminatları ve bakıcı giderlerine ilişkin uygulamalar da yeni kurallarla netleştirildi.