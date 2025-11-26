Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum. Katılımcılarımıza Başkent Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Çıkan sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın iftihar ettiği Aziz Sancar Hocamıza da kıymetli ömürler diliyorum.

İnsanın asli varlığına musallat olan marazlardan kurtarmak hastalıklarını dindirmek meselesi insanlık tarihi kadar eskidir. Esasında bütün kadim geleneklerin dinlerin ve felsefe akımlarının nihai amacı insanın konumunu muhafaza etmektir.

Doktor hekim ve tabip kelimelerinin kökenlerinde iyileştirme anlamları olduğu kadar bilgelik ve hikmetle birlikte halden anlam vasıflarının bulunması boşa değildir. Yeryüzünde insan hayatında insanın sağlıklı, onurlu ve özgür bir hayat sürdürmesi önemli bir şey yoktur.

Tıbbi gelişmelerin insanlığın hizmetine eşit sunulmadığı bir dünya adil ve eşit bir dünya değildir. Tıp ilmindeki gelişmeler, yenilikler, buluşlar, keşifler, hangi milletten, devletten, kuruluştan doğarsa doğsun insanlığın ortak malıdır, ortak sevincidir.

Para kazanmayı rantı çıkarı kar hırsını teşvik eden kapitalist sistem hayatın pek çok alanı gibi tıpla ilgili paradigmayı dönüştürüyor.

Ataların ifadesiyle sağlığı olanın umudu umudu olanın her şeyi var demektir. Yani sağlık her şeyin başıdır. Şayet sağlığınız yerindeyse gerekirse taşı sıkar suyunu çıkartır hayatınızı idame ettirirsiniz.

Bunu bilhassa şunun için söylüyorum. Hastalanan her insanın tedavi imkanı bulmadığı bir dünya adil eşit ve yaşanabilir bir dünya değildir. Nasıl insan hayatı sömürülemezse insanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez bir pazar matahı olarak görülemez.

Değerli kardeşlerim kıymetli hekimlerimiz şu gerçeği de göz ardı etmiyoruz Gazze'de tam iki yıl boyunca hastanelerin bombalanmasına çocukların sağlık çalışanlarının katledilmesine seyirci kalan bir dünyadan böyle bir dünyaya geçmek kolay olmayacaktır.

Bir insanı iyileştirmeye maddi anlamda değer biçilemez. Yunus Emre ne diyor "Bir hastaya vardın ise bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele, hak şarabın içmiş gibi" işte tüm mesele budur. Hastaya şifa olma bilincinin adeta genlerimizi işlediği bir coğrafyanın varisleri olarak nerede durduğumuzu idrak etmeye mecburiyetimiz var. Bizler İbn-i Sian'nın varisiyiz.

İnşallah Türkiye yüzyılının sancaktarlarından biri de doktorlarımız olacak, sizler olacaksınız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum.

13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. Toplamda 9 şehir hastanesinin proje ve arsa çalışmaları sürüyor. Toplam 1 milyon 470 bini aşan personelimizle 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.