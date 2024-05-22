AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair birçok konuya değinen Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katılacağını söyledi.

Çelik, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi;

"Kardeş İran milletinin yanındayız"

İran'a taziyelerimizi sunuyoruz. Kardeş İran milletinin yanındayız. Bu süre içinde bu tip kazalar olduğunda bunlara zamanında müdahale imkan ve kabiliyet meselesi. Bizden talep edilen anında yerine getirildi. AKINCI İHA ve helikopter gönderildi. AKINCI İHA'nın zorlu koşullarda uçuş yaparak merhum şahsiyetlerin yerini tespiti, Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi bakımından önemli.

"Gazze meselesi olmak üzere yoğun mesaisi olacak"

Cumhurbaşkanımız, toplantımızda Cumhur İttifakı’nın korunmasını ve hassasiyetini belirtti.

Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönemde, dış politikada başta Gazze meselesi olmak üzere yoğun mesaisi olacak.

Netanyahu ve hükümetteki Savunma Bakanı başta olmak üzere diğer hükümet üyeleri doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar.