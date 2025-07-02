Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan, "Pusulamız, bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı'nın tüm ihtişamıyla inşasıdır. Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik." dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'e seslenerek, "Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "CHP sadece belediye soyguncularının değil milletten kopuk marjinaller, yüzü maskeli provokatörler, ağzı bozuk sokak eşkıyalarının oyuncağı haline gelmiştir. CHP tek başına karar alma ehliyeti olmayan şahıs ve şürekasının elinde marjinalleşmekte Türk siyasetini enfekte eden söylemlerin merkez üssüne dönüşmektedir." ifadesinde bulundu.