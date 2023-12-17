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Son günlerde her yaş grubu tarafından sıkça kullanılan sosyal medya uygulamalarında skandalların sonu gelmiyor.

Müstehcen yayınların yanı sıra, nişan ve düğün merasimlerine ait görüntüler de paylaşılarak gündem oluyor.

Emniyet ekipleri ise sosyal medya fenomenlerine yönelik son yılların en kapsamlı denetimini yürüterek bu kişileri tek tek gözaltına alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da katıldığı bir programda sosyal medyayı ele aldı.

Burada yaptığı açıklamasında sosyal medya platformlarında ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşmanın olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımızı sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumalıyız" dedi.

"Ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Bir milletin varlığını sürdürebilmesi ve geleceğine güvenle bakabilmesi yetiştirdiği nesillerin donanımına bağlıdır. Dünyanın birçok yerinde toplumların geleceklerinden duydukları endişenin en önemli nedeni yeni nesilin adeta avuçlarından kayıp gittiğini görmeleridir.

Evlatlarımızı yeni iletişim mecralarının sinsi, yıkıcı ve olumsuz etkilerine karşı korumak zorundayız.

Son dönemde özellikle yabancı sosyal medya platformlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz.

Bunlarla mücadele konusunda en büyük görev dava sahibi dert sahibi, medeniyet şuuru sahibi müesselerimize düşüyor.

Toplumları ayakta tutan iki önemli unsur vardır. Birincisi insan yetiştirmek ikincisi ise üretimdir. İnsan ailede yetişir üretim ise iktisadi işletmede yapılır. Ailede güzel insan yetiştirilse işletmede de helal rızık üretimi olur. Helal rızık da insanları refaha kavuşturur. Dünyada ve ülkemize aile kurumuna yönelik saldırılara işte bu gözle de bakmalıyız.