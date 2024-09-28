Seçimsiz 3,5 Yıl Mesajı

Hükümetin ekonomik ve demokratik hedeflerine odaklanmayı planladığını belirtti.Erdoğan, muhalefetin gündeme taşıdığı tartışmaları “havanda su dövmek” olarak nitelendirirken, bu tür hamlelerin ülkenin enerjisini israf ettiğini vurguladı. İktidar olarak tüm planlarını 2028’e göre şekillendirdiklerini ifade etti.

Yatırım ve Ekonomik Hedefler

Yatırım Danışma Konseyi toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirtti. Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için devrim niteliğinde adımlar atıldığını dile getirdi.

Küresel Ticaretteki Dönüşüm

Küresel tedarik zincirlerindeki değişimlere dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin üretim kabiliyeti ve altyapısıyla bu sürece hızlıca adapte olduğunu vurguladı. Ülkenin alternatif ulaşım rotaları sunarak güvenilir bir ticaret partneri haline geldiğini belirtti.

Uluslararası Yatırımlardaki Başarı

Son 20 yılda Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda büyük bir sıçrama yaptığını ifade eden Erdoğan, ülkenin imalat sanayindeki liderliğinin önemine değindi. Hedef, nitelikli ve sürdürülebilir yatırımları Türkiye’ye kazandırmak olarak belirlendi.