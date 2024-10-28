Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda TUSAŞ'a dönük düzenlenen terör saldırısı ve saldırının ardından yürütülen operasyonlar masada olacak. Enflasyonla mücadele ve alım gücünün artırılması için ekonomi alanında alınacak tedbirler de masada olacak.

Toplantıda sıcak başlık 2 PKK’lı teröristin TUSAŞ’a gerçekleştirdiği silahlı/bombalı saldırı olacak. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada elde edilen verilerin Kabinede mercek altına alınması bekleniyor. Teröristlerin Türkiye’ye nasıl geldiği, silah ve mühimmatlarını ülke içinde temin edip etmediği, bir terör ağından destek alıp almadıkları hususları toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca, TUSAŞ gibi kritik savunma sanayii tesislerinin koruma seviyesinin artırılması tedbirleri de masada olacak.

TUSAŞ’ı hedef alan saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği saldırılarda PKK/YPG’nin stratejik yapıları da imha edildi. Toplantıda yürütülen operasyonlara dair Kabine üyelerine bilgi sunulması da bekleniyor.

İstanbul’da, yenidoğan bebeklere ihtiyaçları olmadığı tedaviler uygulayarak yoğun bakımda yatırıp, ölümlerine sebep olan çeteye düzenlenen operasyon gündemdeki yerini koruyor. Özel hastanelere dönük atılacak denetim adımları kabinede ele alınacak. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yurt genelindeki taklit tağşiş denetimlerinin de toplantıda incelenmesi bekleniyor.

EKONOMİ DE GÜNDEMDE!

Ekonomi de Kabinenin yakın takibindeki başlıklar arasında yer alıyor. Yıl sonu için hedeflenen yüzde 40’lar civarındaki enflasyon oranının yakalanabilmesi için alınacak tedbirler toplantıda değerlendirilecek. Dar gelirlilerin alım gücünün yükseltilmesinin yanı sıra, asgari ücrete yapılacak yeni dönem zammı hakkında da istişarelerde bulunulması bekleniyor.

Ve bölgesel gelişmeler. İsrail’in 1 yılı aşkın süredir devam eden Gazze saldırısının durdurulması, bölgede insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek diplomasi adımları Kabinede görüşülecek. İsrail’in bölgeye yayılan saldırganlığının oluşturduğu risklere karşı alınacak önlemler de masada olacak.