9–12 Kasım 2025 tarihleri arasında Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında toplam 81 avcı denetlendi. Yapılan denetimlerde kaçak avlandığı tespit edilen 2 şahıs hakkında 27 bin 266 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 adet angıt, 1 adet kınalı keklik ve 1 adet çil keklik türleri için 14 bin 300 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 41 bin 566 TL para cezası uygulandı.

Denetimler çerçevesinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edilirken, 1 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği ise Erciş DKMP Şefliği ekiplerince muhafaza altına alındı.