Parkın inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, proje tamamlandığında bölgenin niteliğinin artacağına dikkat çekerek, parkın halkın kullanımı için yanı başlarında inşa edildiğini vurguladı.

Erçek Flamingo Parkı projesinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve piknik alanları gibi çeşitli aktivite alanlarının yer alacağını dile getiren Aydın, bu sayede bölge halkının açık havada vakit geçirip spor yapmanın yanı sıra aileleriyle piknik yapma imkanına da sahip olacağını kaydetti.

Başkan Vekili Aydın, "Erçek Flamingo Parkı, İpekyolu Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biridir. Hemşehrilerimize yeşil bir dinlenme alanı sağlamak, modern bir park alanı oluşturmak için çalışmalarımızı hızlandırdık.

Parkın tamamlanması ile birlikte bölge halkı modern bir park alanına kavuşacak ve açık hava aktiviteleri yaparak doğayla iç içe vakit geçirebilecek. Bu proje sayesinde bölgenin yaşam kalitesi artacak ve bölge halkı daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyecek" dedi.İHA