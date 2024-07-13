Bül (su toplaması) oluşumu

Ciltte kolaylıkla açılıp kapanan yaraların ortaya çıkması

Ellerde, ayaklarda ve ağızda yaraların görülmesi

Tırnaklarda deformasyonlar

Bazı olgularda iç organları da etkilemesi

EB'nin dört ana tipi vardır:

Basit EB

Kavşak EB

Distrofik EB

Kindler Sendromu

Her tip, hastalığın şiddeti ve görünümü açısından farklılık gösterir. Tedavisi henüz kesin olmamakla birlikte, semptomatik tedavi ve yara bakımı önemlidir. Hastalar, özel eğitim ve rehabilitasyon desteği almaktadır.

EB, nadir görülen bir hastalık olup, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Erken tanı ve uygun tedavi, komplikasyonların önlenmesinde önemlidir.