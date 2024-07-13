Bül (su toplaması) oluşumu
Ciltte kolaylıkla açılıp kapanan yaraların ortaya çıkması
Ellerde, ayaklarda ve ağızda yaraların görülmesi
Tırnaklarda deformasyonlar
Bazı olgularda iç organları da etkilemesi
EB'nin dört ana tipi vardır:
Basit EB
Kavşak EB
Distrofik EB
Kindler Sendromu
Her tip, hastalığın şiddeti ve görünümü açısından farklılık gösterir. Tedavisi henüz kesin olmamakla birlikte, semptomatik tedavi ve yara bakımı önemlidir. Hastalar, özel eğitim ve rehabilitasyon desteği almaktadır.
EB, nadir görülen bir hastalık olup, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Erken tanı ve uygun tedavi, komplikasyonların önlenmesinde önemlidir.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi