Mahkeme salonunda gerilim dolu anlar yaşanırken, hakimin Polat'a "Reklam yapma" uyarısı damga vurdu.

Savunma Yerine Şirket Tanıtımı: Hakimden Tepki Gecikmedi

Duruşma sırasında savunma yapmak için söz alan Engin Polat, suçlamaları reddetmek yerine kendi şirketlerinden bahsetmeye başlayınca, hakim tarafından sert bir şekilde uyarıldı. Hakim, Polat'ın reklam yapmaya çalıştığını fark ederek "Reklam yapma" diyerek sözünü kesti ve duruşmanın ciddiyetini hatırlattı.

Polat’tan Beklenmedik İfade: "İşsizim, Gelirim Yok"

Mahkemede kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, "Lise mezunuyum, şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok" diyerek kendini savundu. Polat’ın bu sözleri, duruşmaya katılan diğer sanıklarla birlikte yargılandığı davada, suçlamalardan kaçınmak için bir strateji mi izlediği sorusunu akıllara getirdi.

Mahkeme Salonunda Gergin Anlar: Hakim ve Polat Arasında Sert Diyaloglar

Engin Polat ve hakim arasında geçen diyaloglar, duruşmaya damga vurdu. Hakim, Polat’a şirketlerinin tüm yönetimini neden aile fertlerine verdiğini sorduğunda, Polat "Güvenilir oldukları için" yanıtını verdi. Hakim ise "İnsan sadece kendine güvenir" diyerek Polat’ın açıklamalarını sorguladı ve örgüt kurma suçlamalarını ciddiyetle ele aldı.

Kardeşten Çarpıcı İfade: "11 Aydır Tutukluyum, Ne Suç İşlediğimi Bilmiyorum"

Engin Polat’ın kardeşi Alper Kürşat Polat da duruşmada ifade verdi ve 11 aydır cezaevinde olduğunu, ancak ne suç işlediğini bilmediğini söyledi. Alper Kürşat Polat, suçlamaları reddederek sadece aile şirketinde çalıştığını belirtti ve tahliyesini talep etti. Bu açıklamalar, duruşmanın seyrini değiştirebilecek nitelikteydi.