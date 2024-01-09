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Türkiye, savunma sanayiinde milli üretime yöneldiği gibi enerjide de kendi kaynaklarını ortaya çıkarmayı önceliyor.

Dış ticaret açığını kapatmanın ve enerji maliyetlerinin düşürülmesinin yolu da bu arayıştan geçiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), çeşitli illerdeki 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

Ayrıca, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.

Ruhsat verilen sahaların bulunduğu iller

Buna göre TPAO'ya; Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Petrol arama çalışmaları devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol arama çalışmaları ile ilgili en son Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nu ziyaret edip, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi almış ve üretim üssü hedeflerini açıklamıştı.