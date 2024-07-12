Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından SSK, Bağkur emeklileri için enflasyon farkından doğan oran yüzde 24.73 olurken memur emeklisi içinse zam oranı yüzde 19.31 oldu. Kök maaşı 8 bin TL altında olanlar 'sıfır zam' tehlikesi beklerken hükümet düğmeye bastı. Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşı için düzenleme beklerken açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'den geldi. Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili yaptığı konuşmasında, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

MASADAKİ RAKAMLAR NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda emekli maaşlarına yönelik bir sunum yaptığı iddia edildi. Bakan Işıkhan'ın masasında emekli zammında 3 ihtimalin olduğu kaydedildi. Birinci alternatif 11 bin 500 TL, ikinci alternatif 12 bin TL, üçüncü alternatif ise 12 bin 500 TL olarak belirlendi.

Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu teklifler üzerinden bir çalışma yapacağı dile getiriliyor.