TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığındaki toplantıda, muhalefet milletvekilleri kanun teklifindeki bazı maddelerin anayasaya aykırılığı itirazlarının yanı sıra kanun teklifinin hazırlık sürecine yönelik eleştirilerde bulunup, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in komisyonda yer alması gerektiğini vurguladı. Milletvekillerinin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüş ve önergelerinin ardından maddelere geçildi.

AK Parti milletvekillerinin, 21'inci maddenin tekliften çıkarılmasına yönelik sunduğu önerge kabul edildi. Deniz ve hava taşımaları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler için Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi öngören maddenin, uluslararası rekabeti etkileyeceği belirtildi. Kanun teklifi maddeleri üzerinde muhalefet milletvekillerinin sunduğu önergelerin reddedilmesinin ardından teklif, komisyonda kabul edildi.

Genel kurulda görüşülmesi beklenen kanun teklifi ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen en düşük emekli aylığı tutarı 12 bin 500 liraya çıkarılacak. 3,7 milyon emeklinin faydalanacağı maaş zammının 2024 yılı bütçesine ilave maliyeti 33,2 milyar lira olacak. Teklifin yasalaşması halinde emeklilerin ağustos ayındaki maaşlarını zamlı almaları bekleniyor.

Kayıt dışılıkla mücadelenin hedeflendiği kanun teklifi ile etkin usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının artırılması öngörülüyor. Buna göre vergi dairesinin bilgisi olmadan faaliyette bulunan, iş yapan çalışanlara kesilecek vergi cezası yüzde 50 oranında artırılıyor. Kanun teklifi öncesindeki düzenlemede verginin 1 katı olan cezalar, verginin 1,5 katı kadar olacak. Ayrıca teklifle, başkasına ait pos cihazı veya ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havalelerle kabul edenlere ve hesabını kullandıranlara verilecek cezalar da artırılıyor.