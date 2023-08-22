Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler için yaptığı zam sinyalinin ardından "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu tekrar gündeme geldi.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram merak edilenleri CNNTÜRK'te cevapladı. İşte Bayram'ın öne çıkan açıklamaları...

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ekonomiye ilişkin açıklamaları oldu. Emekli maaşlarının düşük kaldığı hatta memur zamlarına göre düşük kaldığını ifade etti. Ekonomik sorunlara ilişkin farkında olduklarını söyledi. Emeklilerin zam beklentisi var ama kök maaş üzerinden yapılacak bir zam önerisi var.

7500 TL en düşük emekli maaşı sabit tutuldu. 6 bin TL ve üzeri alabilen kişiler yüzde 25 zamma kavuşabildi. Devlet 6 bin TL maaş alan bir kişinin maaşını 7500 TL’ye tamamlıyor. Kök maaş üzerin bir seyyanen zam veya oransal bir artış talebi de var.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

7500 TL en düşük emekli maaşı sabit tutuldu. 6 bin TL ve üzeri alabilen kişiler yüzde 25 zamma kavuşabildi. Devlet 6 bin TL maaş alan bir kişinin maaşını 7500 TL’ye tamamlıyor. Kök maaş üzerin bir seyyanen zam veya oransal bir artış talebi de var.

En düşük emekli aylığı asgari ücrete oranla tahmin edilmeli. Asgari ücret 8506 TL iken en düşük emekli aylığı 7500 TL seviyesindeydi. Ancak asgari ücretin 10 bin 402 TL seviyesine gelmesine rağmen en düşük emekli aylığı aynı kaldı. En düşük emekli aylığının artırılması lazım.

EMEKLİ MAAŞLARINA ARA ZAM GELİR Mİ?

Bir ara zam beklentimiz var. Ara zam olması beklendiği için bir refah payı olabileceğini düşünmüyorum. Ekim ayı içerisinde netleşecektir.” superhaber