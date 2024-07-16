En düşük emekli maaşı ile ilgili düzenleme çalışmaları nihayete erdi.

Uzun süredir beklenen düzenleme, bugün Meclis'e sunulacak.

Düzenleme bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak

Emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen düzenleme, birçok emekli vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

AK Parti Grup Başkanı Güler, düzenlemeye ilişkin şunları kaydetmişti:

"Bu haftasonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ortaya bazı rakamlar çıktı. Bu rakam itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bu akşam rakam netleşecek. Bazı alternatifler var, bütçe karşılığının çok iyi belirlenmesi ve sürdürülebilirliği sağlanması lazım. Artışa ilişkin düzenlemeyi yarın Meclis Başkanlığı'na sunmayı düşünüyoruz."

En düşük aylık ne kadar olacak?

Emekli maaşlarının en düşük seviyesinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar geniş kapsamlı olarak sürdürüldü.

11 bin 500 lira ile 12 bin 500 lira arasında değişen rakamlar üzerinden etki analizleri gerçekleştirildi.

Bu analizlerde, hem toplam maliyetin ne olacağı hem de prim gün sayısındaki farklılıklara rağmen benzer maaş alan emekliler arasındaki olası adaletsizlikler dikkate alındı.

Edinilen bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 12 bin lira olacağı öngörülüyor.

Eğer bu rakam belirlenirse, 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin liraya yükseltilecek.

Ancak, kök maaşlar arasındaki farklılıklar nedeniyle bazı emeklilere verilen Hazine desteği 3 bin liraya kadar çıkarken, bazılarına ise sadece 10 lira olabilecek.

Maliyet nasıl karşılanacak?

En düşük emekli maaşına yapılacak ek zam, 40 milyar liranın altında kalacak şekilde planlandı.

Bu maliyetin karşılanması koşuluyla ek zam onaylanmış durumda.

Ancak, bu maliyeti karşılamak için vatandaşlara yeni bir yük getirecek düzenlemeler yapılmayacak.

Maliyet, özellikle prim borçlarının tahsili için atılacak yeni adımlarla finanse edilecek.

Bu ayki ilk maaş ödemesi 17 Temmuz'da... Yetişmemesi halinde 2 bin lira fark ödemesi yapılacak.