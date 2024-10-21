Felç Geçirme Riski ile Kan Grubu İlişkisi

Özellikle A grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin bu riski %16 daha fazla. Bu durum, felçlerin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.2022 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, 17 bin felç vakası ile 600 bine yakın sağlıklı bireyin verileri analiz edildi; bu kapsamda, A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç geçirme riski arasında belirgin bir ilişki tespit edildi. Ayrıca, B kan grubuna sahip bireylerin de felç geçirme olasılıklarının %11 daha fazla olduğu kaydedildi.

Araştırma Sonuçları ve Risk Faktörleri

Araştırmanın baş yazarı Steven Kittner, A kan grubunun neden daha yüksek bir risk sunduğunu henüz tam olarak anlayamadıklarını belirtti; bu durum, kan pıhtılaşması ve damar sağlığıyla ilgili endişeleri gündeme getirdi. Ayrıca, O grubu gen varyasyonuna sahip olan bireylerde bu riskin %12 daha düşük olduğu vurgulandı, bu da kan grupları arasındaki farklılıkların sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.