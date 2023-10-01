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Güray ve beraberindekiler doğal gaz çalışmalarının devam ettiği Yalı Mahallesi'ne geldi.

Mahalleliyle sohbet eden firma yetkililerinden bilgi alan Güray, bu yıl bir çok mahallenin doğal gazla buluşacağını söyledi.

Vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmadıklarını belirten Güray, şunları kaydetti:

"2018'de mahalle halkımızın yoğun talepleri vardı. Çeşitli imar, afet konusu, teknik problemler nedeniyle süregelen bir problemler silsilesi oldu. İlgililerle bu konuyu detaylıca çalıştık. Muhtarımızın ve vatandaşlarımızın haklı talebini yerine getirmek için tüm engelleri aştık. Bugün de vatandaşlarımızla çalışmaları yerinde görmek istedik. Tüm hanelere doğalgazı kavuşturacağız. Bakanımız geldiğinde ek bütçe talebi de gerçekleşti. Bu yıl inşallah birçok yer doğalgazla buluşacak." AA