WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Emre Güray, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çaldıran ve Muradiye ilçelerini ziyaret etti.

Muradiye

Muradiye'de ilçe başkanlığını ziyaret ederek teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Güray, yerel seçimler öncesi belediye meclis üyeleri ile de bir araya geldi. Ziyaret sonrası paylaşımda bulunan Güray, "Sıcak karşılama ve ev sahipliği için ilçe başkanımıza ve teşkilatına teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü ve daha ileriye doğru ilerlemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Muradiye Şelalesi'ni de ziyaret eden Güray, gezmeye gelen vatandaşlar ile hasbihal etti.

Çaldıran

Çaldıran ilçe teşkilatını ziyaret eden Güray, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin istişaresini yaptı. 2024'te yapılacak olan yerel seçimler önceside teşkilatın çalışmalarını eksiksiz sürdürmesi gerektiğini belirten Güray, büyükşehir başta olmak üzere 13 ilçe belediyesinide almak istediklerini söyledi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi de makamında ziyaret eden Güray, belediye meclis üyeleri ile buluştu.

Son olarak ilçede açılan termal oteli de ziyaret eden Güray, hayırlı kazançlar diledi.