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WanHaber – Fatma Öztürk

Geçtiğimiz yıllarda Van Gölü Sempozyumu’nda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Mavi projesi ile Van Gölü’nde dip çamur temizliğine ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, 2018 yılından beridir yürütülen proje ile, Van Gölü’nden 1.2 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiğini belirtti.

İklim değişikliğinin Van Gölü üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerine dikkat çeken Emine Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda “Van Gölü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı” hazırlıklarında da yer almıştı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü’nde, kirliliği önlemek ve gölün gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılmasını amaçladıklarını belirten Emine Erdoğan, 2018 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edremit Belediyesi iş birliğiyle ‘Van Gölü Sempozyumu’na onur konuğu olarak katılmıştı.

Van Gölü, 5 yıl süren çalışmalar neticesinde 1.2 milyon metreküp dip çamurundan arındırıldı.

Gölden çıkarılan çamurun laboratuvar sonuçlarının ardından değerlendirilebileceğini aktaran Emine Erdoğan, doğal kaynakların ortak çalışmalarla korunacağını aktardı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda sıfır atığın önemine değinen Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı, “2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü’nde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan ileri biyolojik arıtma tesisinin hizmete açılmasıyla beraber Van Gölümüz nefes aldı.”

DİP ÇAMUR, TOPRAK İYİLEŞTİRİCİ OLARAK KULLANILABİLİR

1.2 milyon metreküp çamurun temizlendiğini aktaran Emine Erdoğan ayrıca belirli test sonuçlarından sonra dip çamurun park ve bahçelerde, toprak iyileştirici olarak kullanılabileceğini aktardı.

Bölge halkının sürece katkısının önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, “Öte yandan dip çamur temizliği çalışmalarıyla şu ana kadar 1,2 milyon metreküp çamur temizlendi. Gölden çıkarılıp analiz edilen çamurlar, uygun olması halinde işlemlerden geçirilerek, park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki ilçe belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın şüphesiz sürece katkısı çok önemli. Doğal kaynaklarımızı el birliğiyle koruyacağımıza inancım tam” ifadelerine yer verdi.