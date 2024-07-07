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Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin yüzünü güldürecek bir haber verdi. Bu hafta da tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Tarım sigortalarından tohum desteğine kadar geniş bir yelpazede yapılan ödemelerle nefes aladıracak.

1.8 Milyar Liralık Destek Çiftçilerin Hesaplarında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, toplam 1 milyar 879 milyon 139 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bu büyük ödeme, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacak.

Destek Ödemelerinin Ayrıntıları Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, çeşitli kalemlerde yapılan ödemeler şu şekildedir:

Tarım Sigortaları Prim Desteği: 1 milyar 861 milyon 119 bin lira Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 7 milyon 405 bin 130 lira Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 5 milyon 725 bin 429 lira Hububat ve Dane Mısır Desteği: 3 milyon 261 bin 741 lira Toprak Analizi Desteği: 1 milyon 627 bin 700 lira