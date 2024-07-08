AK Parti, en düşük emekli maaşının artırılması için kolları sıvadı. Şu anda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının, yapılacak yeni düzenlemeyle en az 12 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Bu artışın yaklaşık 3 milyon emekliyi kapsayacağı tahmin ediliyor. AK Parti yetkilileri, en düşük emekli maaşının artırılmasıyla ilgili hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Eğer Erdoğan bu düzenlemeyi onaylarsa, hazırlıklar hızla Meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde kabul edilmesi bekleniyor. Erdoğan, 2024 yılının emekliler için iyileştirmeler yılı olacağını daha önce açıklamıştı.

Enflasyon Farkı ve Zamlar

Altı aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte, en düşük emekli maaşı alanlar yüzde 24,73’lük zamdan yararlanamamıştı. Bu durum, kök maaş üzerinden yapılan zam oranının, en düşük emekli maaşı alanların maaşlarına yansımamasına neden oldu. AK Parti, bu sorunu çözmek için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Mali Raporlar ve Detaylar

AK Parti yönetimi, ilgili bakanlıklardan en düşük emekli maaşı ile ilgili mali raporlar talep etti. Bu raporlarda, yapılacak artışın kaç emekliyi kapsayacağı ve maliyetinin ne olacağı detaylandırılacak. Bu bilgiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak raporda yer alacak.

İkinci İyileştirme

Ocak 2024’te en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye yükseltilmişti. Eğer yeni düzenleme onaylanırsa, 2024 yılı içinde en düşük emekli maaşı alanlara ikinci kez bir iyileştirme yapılmış olacak. Bu, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ankara'dan gelen bu müjde, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yaratacak gibi görünüyor. Yeni düzenleme ile birlikte, emeklilerin ekonomik olarak daha rahat bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.