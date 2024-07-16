Zamlı maaşların ağustos ayında hesaplara yansıyacağı belirtildi. Bu artıştan toplam 3 milyon 700 bin emekli faydalanacak.

Zam Oranları ve Kök Maaş Detayları

6 aylık enflasyon farkı sonrası, emekli ve memurların zam oranları açıklandı. Ancak kök maaşı 8 bin 17 TL'nin altında olan 1.8 milyon emekli halen 10 bin TL almaya devam ediyordu. Kök maaşı 8 bin 17 TL ile 10 bin TL arasında olan emekliler ise zam farkından yeterince yararlanamıyordu. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Bütçeye Maliyeti

Güler, "Bu düzenlememizle birlikte mevcut 16 milyon 180 bin emekli içerisinde, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz-Aralık dönemi içinde 3,7 milyon kişi etkilenecek. Bütçeye maliyeti 33 milyar 200 milyon TL'dir," dedi.

Enflasyon Doğrultusunda Yapılan Zam

Güler, yapılan zammın seyyanen olmadığını vurgulayarak, "Bütün emeklilerimize enflasyon doğrultusunda bu zamları yaptık. 10 bin TL'ye nasıl tamamladıysak şimdi de 12 bin 500 TL'ye tamamladık. Yeni bir uygulama inşa etmedik," ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarının artırılması, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflerken, enflasyon karşısında daha iyi bir yaşam standardı sunmayı amaçlıyor. Bu artış, birçok emeklinin ekonomik sıkıntılarını hafifletecek.