Emekli maaşlarına ek zam yapılacağı açıklandı! AK Parti, en düşük emekli maaşını 12.000 TL’ye çıkarma kararı aldı. Mevcut 10.000 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması için harekete geçildi ve bu düzenlemenin yaklaşık 3 milyon emekliyi kapsayacağı belirtildi.

Enflasyon Farkı ve Memur Zammı

Haziran ayı enflasyonu beklentilerin altında, %1,64 olarak açıklandı. Bu durum, 6 aylık enflasyon farkının %24,73 olmasına yol açtı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ile memur maaşlarına Temmuz 2024 için belirlenen zam oranları açıklandı. En düşük memur emekli maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye, en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.205 TL’ye yükseldi. Bekar memur maaşı ise 30.372 TL’den 36.236 TL’ye çıktı. Ancak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına herhangi bir zam yapılmadı ve bu maaşlar 10.000 TL’de kaldı.

Ekonomist Muhammet Bayram'ın Değerlendirmeleri

Ekonomist Muhammet Bayram, yeni maaş düzenlemeleriyle ilgili olarak memur ve memur emeklisi maaş zammı oranlarının %19,31 olduğunu belirtti. Bayram, seyyanen zam ve refah payı beklentilerinin şu an için karşılanmadığını ifade etti. Bayram, “Memur ve memur emeklisinin zammı %19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ise %24,73 oldu. Ancak memur emeklisi için eşitleme yapılmadı” dedi.

Emekliye Refah Payı Beklentisi

Muhammet Bayram, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, refah payı artışı beklediğini söyledi. Bayram, “6 aylık enflasyon %24,73, yıl sonu enflasyon tahmini ise %38-42 seviyelerinde. Yılın ikinci yarısı için emekli ve memur zammının %15’ler seviyesinde olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu. Meclis’in Temmuz’un 3. haftasına kadar açık olacağını hatırlatan Bayram, “Refah payı ve ek zam için bir kanun düzenlemesi gerekiyor. Meclis çalışmaya devam edecek” dedi.

AK Parti'nin En Düşük Emekli Maaşı Raporu

AK Parti, en düşük emekli maaşının 12.000 TL’ye çıkarılması için ilgili bakanlıklardan mali rapor talep etti. Hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Eğer Erdoğan bu düzenlemeyi onaylarsa, düzenleme Temmuz ayı içinde Meclis gündemine taşınacak.

Kritik Gün: Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington DC’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı ile ilgili düzenlemenin Cuma gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

Temmuz 2024 SSK ve Bağ-Kur Emekli Kök Maaşı Zamları

Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL’den 12.695 TL’ye

10.178 TL’den 12.695 TL’ye Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL’den 10.089 TL’ye

8.089 TL’den 10.089 TL’ye SSK (2000 öncesi): 11.367 TL’den 14.178 TL’ye

11.367 TL’den 14.178 TL’ye SSK (2000 sonrası): 7.047 TL’den 8.789 TL’ye

Temmuz 2024 Memur ve Memur Emeklisi Maaşları

En düşük memur emekli maaşı: 14.740 TL’den 17.586 TL’ye

14.740 TL’den 17.586 TL’ye En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den 39.205 TL’ye

32.860 TL’den 39.205 TL’ye Bekar memur maaşı: 30.372 TL’den 36.236 TL’ye

Emekliler için büyük müjde olarak değerlendirilen bu zam kararı, milyonlarca kişinin yüzünü güldürecek. Temmuz ayında yapılacak düzenlemelerle, emekli maaşları yeni bir seviyeye taşınacak ve emeklilerin ekonomik durumu önemli ölçüde iyileşecek.