Bu yıl Kurban Bayramı, 16-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gündemi, hem haziran ayı maaşları hem de beklenen ikramiyeler üzerine yoğunlaştı.

En çok merak edilen konulardan biri ise Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği.

Hem Kurban Bayramı hem de Ramazan Bayramı ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 zam yapılarak 3 bin TL'ye çıkartılmıştı.

Emekliler, ikramiyelerin ne zaman yatacağını merak ederken, çifte ödeme sevincini yaşıyor.

Çifte ödeme müjdesi!

Ramazan Bayramı’nda 3 bin lira ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı’nda da aynı ikramiyeye sahip olacak.

Haziran ayı içerisinde hem bayram ikramiyesi hem de maaş ödemeleri hesaplara yatacak.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ikramiyeler bayram öncesi yatırılmıştı. Kurban Bayramı için henüz net bir tarih verilmedi. Ödeme günleri belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.