En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören torba yasa teklifinin bazı maddeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından emekliye zam oranının yüzde 25 ile sınırlı kalması, "Emeklilere seyyanen zam yapılmayacak mı?" sorularınarını beraberinde getirdi. Bu aşamada gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi.

BAHÇELİ'DEN 8 BİN TL SEYYANEN ZAM TALEBİ

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında seyyanen zam çağrısı yaptı. Yapılan yüzde 25 zammın yeterli bulunmadığını belirten Bahçeli "Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir" şeklinde konuştu.

AK PARTİ'DEN YEŞİL IŞIK

Devlet Bahçeli’nin emekli maaşlarına zam talebine AK Parti’den yeşil ışık geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışanların özlük haklarının artırılması ve enflasyona ezdirilmemesi konusunda çabalarının olacağını söyledi. Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ise "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" şeklinde konuştu.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM KAPISI HENÜZ KAPANMADI

Emekliler için MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla gündeme gelen seyyanen zam kapısı henüz kapanmadı. Dün öğlen başlayan ve gece yarısına kadar süren torba yasa teklifi görüşmelerinde 7 madde kabul edildi. Memur emeklilerinin maaş oranlarını belirlenmesine ilişkin yasa teklifine eklenen ikinci madde mecliste kabul edilen maddelerin içinde yer aldı. Bu emeklilere seyyanen zam gelmeyecek anlamına gelmiyor.

Memur, SGK ve Bağkur emeklileri için sadece ikinci madde değil 16 ve 18. Maddelerde de bu düzenlemeler yer alıyor. Bu maddeler henüz oylanmadı.

Dün sadece 7 maddesi kabul edilen yeni torba yasa için görüşmeler bugün de saat 14.00’ten itibaren devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULMASI BEKLENİYOR

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin önemli konuların masaya yatırıldığı NATO Liderler Zirvesinden dün akşam ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılması için görüşülmesi bekleniyor. Yeni bir düzenleme yapılmak istenirse AK Parti tarafından verilecek önerge ile yeniden görüşülebilir.

7 MİLYON EMEKLİ ZAM ALAMIYOR

Ocak ayında 5.500 TL olarak açıklanan aylıklar Mart ayında 7.500 TL’ye yükseltilmişti. En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz 2023 için değişmedi. Kademeli yapılacak yeni zam sonrasında yaklaşık 7 milyon emekli kök maaşları nedeniyle yeni zam alamayacak.

Kaynak:Süperhaber