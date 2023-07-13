Wanhaber / Özel

Van, sağlık ve estetik turizminin en önemli merkezlerinden biri olma yolunda. Son yıllarda sağlık amaçlı turizm seyahatlerinin artmasıyla Van, Orta Doğu’dan gelen turistlerin en çok tercih ettiği illerden biri oldu.

İran ve Irak bölgesi başta olmak üzere dünyanın farklı pek çok noktasından estetik operasyonlar ve sağlık problemlerinin tedavisi için turistler Van’ı tercih ediyor.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yurtdışından gelen hastalara hizmet verdiğini belirterek, konuya ilişkin Wanhaber’e özel şu açıklamalarda bulundu; “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki ay önce bakanlık tarafından, sağlık turizmi yapabilecek kamu kurum ve kuruluşları listesine alındı.

Bu listeye alındıktan sonra biz orada özel poliklinik alanlarını oluşturmaya başladık. Hem İran hem de Irak’tan gelebilecek sağlık turizmi hastalarını kabul ediyoruz. Bu yavaş yavaş Van’da oluşuyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde paydaş kurumlarla beraber bunu daha üst noktaya ulaştıracağız. Kendi başvuran ya da seyahat acenteleri aracılığıyla başvuruları olan hastalar tedavi olabiliyor.”

Fatma Öztürk / Mehmet Salih Giyci