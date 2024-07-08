Promosyonlarda Büyük Artış
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından bankalar, emekli maaşlarına gelen zam oranlarına göre promosyonlarını da güncelledi. Beklenen %24,37'lik emekli zammı, banka promosyonlarına da yansıdı.
Garanti BBVA Emekli Promosyonları
- 10.000 TL'ye kadar maaş alanlar: 6.250 TL
- 10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
- 15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlar: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL
Ziraat Bankası Emekli Promosyonları
- Emekli maaşı Ziraat Bankası'ndan alanlar: 12.000 TL'ye kadar promosyon
HALKBANK Emekli Promosyonları
- 10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
- 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
ING Emekli Promosyonları
- 10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlar: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL
Denizbank Emekli Promosyonları
- 10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
- 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
Fibabanka Emekli Promosyonları
- 10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
- 15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
İş Bankası Emekli Promosyonları
- 10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
- 15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
QNB Finansbank Emekli Promosyonları
- CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile birlikte toplamda 16.200 TL'ye kadar promosyon
Vakıfbank Emekli Promosyonları
- 10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
- 15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
Akbank Emekli Promosyonları
- 10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
- 15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlar: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL + 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül
Her bankanın sunduğu promosyonlar, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olabilir. Bu seçenekler arasından en uygununu seçmek için bankaların sunduğu detayları dikkatlice incelemek önemli.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi