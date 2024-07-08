Promosyonlarda Büyük Artış

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından bankalar, emekli maaşlarına gelen zam oranlarına göre promosyonlarını da güncelledi. Beklenen %24,37'lik emekli zammı, banka promosyonlarına da yansıdı.

Garanti BBVA Emekli Promosyonları

10.000 TL'ye kadar maaş alanlar: 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlar: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL

Ziraat Bankası Emekli Promosyonları

Emekli maaşı Ziraat Bankası'ndan alanlar: 12.000 TL'ye kadar promosyon

HALKBANK Emekli Promosyonları

10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

ING Emekli Promosyonları

10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlar: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL

Denizbank Emekli Promosyonları

10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

Fibabanka Emekli Promosyonları

10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

İş Bankası Emekli Promosyonları

10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

QNB Finansbank Emekli Promosyonları

CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile birlikte toplamda 16.200 TL'ye kadar promosyon

Vakıfbank Emekli Promosyonları

10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

Akbank Emekli Promosyonları

10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlar: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL + 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül

Her bankanın sunduğu promosyonlar, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olabilir. Bu seçenekler arasından en uygununu seçmek için bankaların sunduğu detayları dikkatlice incelemek önemli.