Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama, emeklileri sevindirecek nitelikteydi. Bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Emeklilere Müjde: Bayram İkramiyeleri Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla emeklilerin bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı belirtildi. Bu müjdeli haber emeklileri sevindirdi ve bayram öncesinde heyecanı artırdı.

Bayram Öncesi Sevindirici Gelişme: İkramiyelerin Ödeme Tarihleri Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri için 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Bu haber emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı ve bayram öncesinde sevinçle karşıland.

