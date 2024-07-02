Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), merakla bekleniyor.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte emekli ve memurun maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

Milyonlarca vatandaş, 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor.

16 milyon emeklinin maaşları da bu farklara göre hesaplanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bugünden hak edilen maaş farkı: Yüzde 22,72

Mayıs ayı için TÜFE'de bir önceki yılın aralık ayına göre olan zam oranı yani yüzde yüzde 22,72 olmuştu.

Buna göre, mayıs ayı farkı ile birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı 10 bin liradan zamla birlikte şimdiden 12 bin 272 liraya çıktı.

En düşük emekli maaşı kriteri

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. 2024’ün başında da 10 bin lira oldu.

Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları, Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor.

Yarın enflasyon verisinin açıklanmasından sonra en düşük emekli aylığında da artış yaşanması beklentisi hakim.

Kök maaş alanlar ne yapacak?

Kök aylığı 7 bin 500 bin liranın altında olanların maaşları, zamma rağmen 10 bin lirayı aşmadığı takdirde en düşük emekli maaşı uygulamasından yararlanmaya devam edecek.

Kök maaşı 7 bin 500 lira olan bir emeklinin aylığına yüzde 25 zam oranı geldiğinde maaşı 9 bin 375 liraya çıkacak ve en düşük maaşa tamamlamak için eksik olan 625 lirası Hazine'den tamamlanacak.

Kök maaş nasıl öğreniliyor?

Kök maaş ya da kök aylık, e-Devlet üzerinden “Emekli Aylık Bilgisi” kısmında aylık tutar olarak görülebiliyor.

E-Devlet'ten https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi adresine erişim sağlayanlar, kök aylığının ne kadar olduğunu görebiliyor.

Emekli maaşında zam senaryoları

Son 5 aylık emekli maaş zam oranı yüzde 22,72 olmuştu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, TÜFE’nin haziranda aylık yüzde 2,28, yıllık ise yüzde 72,68 olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre de emeklilere yansıyacak zam oranının yüzde 25 ve 26 düzeyinde gelmesi beklenti dahilinde.

Yüzde 25'ten yüzde 30'a kadar en düşük emekli maaşını hesapladık

2024'ün "Emekliler Yılı" olması da düşünüldüğünde bir refah payı getirilebileceğinden hareketle 10 bin lira üzerinden maaşlarda 10 farklı senaryoyu şöyle oluşturduk:

1- Yüzde 25 zamla emekli maaşı: 12 bin 500 lira

2- Yüzde 26 zamla emekli maaşı: 12 bin 600 lira

3- Yüzde 26,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 650 lira

4- Yüzde 27 zamla emekli maaşı: 12 bin 700 lira

5- Yüzde 27,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 750 lira

6- Yüzde 28 zamla emekli maaşı: 12 bin 800 lira

7- Yüzde 28,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 850 lira

8- Yüzde 29 zamla emekli maaşı: 12 bin 900 lira

9- Yüzde 29,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 950 lira

10- Yüzde 30 zamla emekli maaşı: 13 bin lira