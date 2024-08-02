Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik devrim niteliğinde bir dijital kart uygulamasını hayata geçiriyor. Bu yenilikçi kart, emeklilerin kamusal hizmetlere daha kolay erişmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda özel indirimler ve avantajlar sunacak. Peki, bu dijital kartın detayları neler?

Dijital Kartın Özellikleri

Emekliler için özel olarak hazırlanan dijital kart, birçok hizmet ve avantajı bir arada sunuyor. Kart sayesinde emekliler, toplu taşıma, çeşitli marketler ve giyim mağazalarında özel indirimlerden faydalanabilecek. Ayrıca, dijital kartlar sayesinde emekliler, sosyal güvenlik hizmetlerine erişimlerini de kolaylaştıracak.

Nasıl Erişilir?

Emekli vatandaşlar, dijital kart uygulamasına emekliler.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilecek. Siteye girip bir hesap oluşturduktan sonra, hesap bilgilerini içeren PDF çıktısını alarak dijital kimlik kartı olarak kullanabilecekler. QR kod özelliği sayesinde, emekliler çeşitli indirim ve avantajlardan anında yararlanabilecekler.

Uzman Görüşü

Ekonomist Muhammet Bayram, dijital kartın emekliler için büyük bir avantaj sunduğunu belirtti. Bayram, “Devletimiz, emeklilerin en çok harcama yaptığı alanlar üzerine bir düzenleme yaptı. Yeni dijital kart ile emekliler, toplu taşıma araçlarında, marketlerde, giyim mağazalarında ve daha birçok yerde indirimlerden yararlanabilecekler. Bu, emeklilere büyük bir rahatlık ve tasarruf sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

Dijital kart uygulaması, emeklilere hem ekonomik hem de pratik açıdan büyük faydalar sunacak. Bu yenilik, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor ve sosyal güvenlik hizmetlerine daha kolay erişim imkanı tanıyor.