Van'ın İpekyolu ilçesindeki Anadolu Lisesi’nde, serebral palsi (beyin felci) hastası 12'nci sınıf öğrencisi Elif Eylül (17) ile 10'uncu sınıf öğrencisi kardeşi Gülperi Gültekin (15) için okulun müdür, öğretmen ve öğrencileri tarafından başlatılan kampanya sonuç verdi. Kampanyada toplanan paralarla Elif Eylül sol ayağından operasyon geçirirken, kardeşi Gülperi de gelecek ay yapılacak ameliyata hazırlanıyor.

İpekyolu ilçesinin Buzhane Mahallesi'nde yaşayan ve hastanede temizlik görevlisi olan Şahin Gültekin ile ev kadını Zeynep Gültekin'in lisede okuyan kızları Elif Eylül ve Gülperi Gültekin, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Kasların tonusunu ve hareket becerilerini etkileyen hastalık nedeniyle iki kardeş zor günler yaşıyor. Kız kardeşlerin sağlıklarına kavuşabilmesi için öğrencisi oldukları Van Anadolu Lisesi'nin müdür, öğretmen ve öğrencileri geçen yıl yardım kampanyası düzenledi. Kampanyada toplanan paralar bir süre önce Okul Müdürü Dilaver Dindar, kampanyaya öncülük eden Kimya Öğretmeni Ozan Sağır, Rehber Öğretmen İrem Miray Balcı ile 2 öğrenci tarafından aileye teslim edilmişti.

Ekim ayının ilk haftasında Elif Eylül, Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Sol ayağında başarılı bir ameliyat geçiren Elif Eylül Gültekin, Van'daki evine dönerken, ikinci ameliyatı ise 25 Kasım tarihinde yapılacak. Ablası ile aynı kaderi paylaşan Gülperi’nin ise yine 25 Kasım tarihinde ilk ameliyatı gerçekleşecek.

Okul Müdürü Dindar, 3 öğretmen ve 3 öğrenci ile birlikte Elif Eylül'ü evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Duygulanan Elif Eylül, ameliyatı için kampanya başlatan öğretmen ve öğrenci arkadaşlarına teşekkür etti.

‘ÖZELLİKLE İŞ İNSANLARINDAN DESTEK BEKLİYORUZ’

Baba Şahin Gültekin, yardım kampanyasında toplanan paralarla büyük kızı Elif Eylül'ün ameliyat olduğunu belirterek, "Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sürecin başından beri takip ettiler, bizi yalnız bırakmadılar, kızlarım için seferber oldular. Özellikle öğrenciler kendi harçlıklarını biriktirip kampanyaya destek verdiler. Ameliyatı Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yaptırdık. Ameliyat, Prof. Dr. Murat Oto tarafından yapıldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sol ayağından ameliyat oldu. Önümüzdeki kasım ayının son haftasında da sağ ayağından olacak. Aynı tarihte küçük kızım Gülperi'yi de ameliyata götüreceğiz. Bu süreçte desteği olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Okulu Gülperi için de kampanya başlatmış. Özellikle iş insanlarından destek bekliyoruz." dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ HARÇLIKLARINI BİRİKTİRİP KAMPANYAYA DESTEK VERDİ'

Ameliyat olan Elif Eylül'ü evinde ziyaret eden Okul Müdürü Dilaver Dindar ise 1066 öğrencinin harçlıkları ile destek verdiği ikinci kampanyayı da Gülperi'nin ameliyatı için başlattıklarını söyledi. Dindar, "Ameliyat olan kızımızı ziyaret ettik. Durumu gayet iyi. İnşallah ameliyat sonrası her iki kızımız da sevinçli bir şekilde dönerler. Biz de onları bugün geldiğimiz gibi ziyaret ederiz. Kızlarımıza destek amaçlı bir kermes düzenlemeyi düşünüyoruz. Ayrıca Van'ın iş insanlarını da ziyaret edip destek isteyeceğiz." diye konuştu.