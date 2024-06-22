Tanrıkulu'nun iddialarını yalanlayan DEDAŞ, yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirtti.

Sezgin Tanrıkulu'nun Ziyareti ve Açıklamaları

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır ve Mardin'deki yangın felaketinde yaralananları ziyaret ederek, bölgenin elektrik dağıtımını yapan DEDAŞ'ı işaret etti. Tanrıkulu, "Bu tip yangınlarla ilgili olağan şüpheliler vardır; bunlardan biri DEDAŞ'tır" dedi ve şirketin faciadan sorumlu olabileceğini iddia etti.

DEDAŞ'ın Yanıtı

DEDAŞ ise yaptığı açıklamada, yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirterek iddiaları reddetti. Şirket, incelemelerinde elektrik iletim hatlarının yangın bölgesinden geçmediğini tespit ettiklerini açıkladı.

DEDAŞ'ın Korunması ve Tepkiler

Tanrıkulu'nun açıklamalarıyla birlikte DEDAŞ'ın sürekli korunduğu yönündeki eleştiriler artarken, yangının gerçek sebebinin adil ve şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılması talebi yükseliyor. Şirketin üzerindeki yargı korumasının kaldırılması ve yaşanan facianın sorumlularının belirlenmesi için kamuoyunda büyük bir beklenti oluştu.

Yangın felaketiyle ilgili gelişmeler ve tepkiler yakından takip ediliyor.