Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. 1 Şubat'tan itibaren elektrik tüketiminde yeni sisteme geçiliyor. Yeni sistemle birlikte artık yıllık tüketimi 5 bin kWh üzerinde olan vatandaşlar elektrik bedelini gerçek maliyet üzerinden satın alacak. Bu durumda ortalama olarak aylık bin 50 TL'den fazla elektrik faturası gelenler artık daha fazla para ödeyecek. Yani daha önce 2,5 TL olan kilowatt saat başına 4 liranın üzerine çıkacak. İşte elektrik faturalarındaki yeni dönemle ilgili tüm detaylar...

ELEKTRİK FATIURALARINDA YENİ DÖNEM 1 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Konuyla ilgili milliyet'e konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş şu ifadeleri kullandı: “1 Şubat’ta başlayacak süreçle ilgili olarak yüzde 50’nin üzerinde elektrik sübvansiyonu yıllık 5.000 kWs için olan konutlar için kaldırılıyor.

Bunun birkaç amacı olabilir. Birinci olarak lüks tüketim. İkinci olarak özellikle elektrikli araçların şarjı evlerdeki sübvansiyonlu elektrik tüketimini artırmaya başladı. Hem lüks tüketimi azaltmak hem de elektrikli araç şarjı için sübvansiyonlu tüketimi kaldırmak için yapıldığını düşünüyorum. Yıllık 5.000 kWs, aylık 417 kWs’nin üzerine denk geliyor.

"KİLOWATT SAAT BAŞINA 4 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Bunun üzerinde tüketimi olanlar artık piyasadan elektrik satışı yapan enerji firmaları ile anlaşarak piyasadaki en uygun fiyattan elektrik tüketimi yapabileceklerdir. Bu da kilowatt saat başına 4 liranın üzerine çıkacaktır. Daha önceki rakamlar ise 2.50 TL civarındaydı.

"HANELERİN SADECE YÜZDE 3’Ü 417 KİLOWATTI AŞIYOR"

Aylık bazda bakıldığı zaman konutlarda tüketilen elektriğin yüzde 95-96'sı 417 kilowattın altında kalıyor. Hanelerde yüzde 3’lük kısım 417 kilowattın üzerinde tüketiyor.

1.050 TL DETAYINA DİKKAT!

1.050 TL aslında elektrik tüketiminde ilk kademe olan 240 kilowatta 2.07 ve üstündeki 3.11’lik ikinci kademenin ortalaması olarak düşünülebilir. Aşağı yukarı aylık 1.050 TL’nin üzerinde faturası gelenler 417 kilowattı geçtiklerinden dolayı yıllık tüketimde 5 bin kilowattı geçerlerse kilowatt saat başına 4 TL’nin üzerinden piyasadaki gerçek fiyatlardan elektrik bulup tüketmeye başlayacaklar.

Kullanıcılar eğer herhangi bir enerji firması ile anlaşıp indirim almazlarsa mevcut dağıtım firması onlara yüksek tarifeden elektrik satmaya devam edecektir.