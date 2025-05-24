Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu ilk maçında Artı Değer Van Spor FK ile Çimentaş Elazığspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maçı temsilcimiz 4 – 1 kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçı 26 Mayıs’ta Elazığ Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

MAÇTA ÜST KLASMAN HAKEMİ DÜDÜK ÇALACAK

Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak rövanş maçında üst klasman hakemi Ümit Öztürk düdük çalacak.

Murat Temel ve Kadir Beyaz’ın yardımcı hakemlik yapacağı mücadelede Emre Kaan Çalışkan da dördüncü hakem olarak görev alacak.