TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Batman Petrolspor’la 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Celal Bayraklı, Emir Kılıçarslan, Şükrü Mert
Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Burak Yamaç, Hasan Ekici, Soner Birinci, Berşan Yavuzay, Cengizhan Akgün, Metin Peker, Fatih Kıran (Mesut dk. 76), Mikail Koçak, Beykan Şimşek (Çağrı dk. 14, Burhan dk. 90), Bahattin Köse (Murat dk. 90)
Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Mehmet Bağcı, Mustafa Hüseyin Seyhan (Emre dk. 88), Aykut Çift (Tunç Murat dk. 61), Nurettin Çağlar, Akın Akman, Muhammet Aran (Recep dk. 64), Halil Yılmaz (Eren dk. 88), Gökhan Meral, Oktay Gürdal, Mustafa İnan
Sarı kartlar: Hasan, Metin (Elazığspor), Halil, Oktay (Batman Petrolspor) İHA