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Bakanlığın Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliği, cep telefonları, tabletler ve bilgisayarların, yenileme merkezleri aracılığıyla standartlara uygun hale getirilerek tekrar tüketicilere sunulmasına imkan sağlıyor.

Söz konusu düzenlemenin ardından sektördeki firmalar lisans alarak yenileme hizmeti vermeye başladı.

Kullanılmış cihazlar, yenileme merkezleri tarafından Bakanlık kriterleri ya da Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenileniyor ve belirlenen garanti süresiyle tekrar satışa sunuluyor.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 22 firmanın Bakanlıktan lisans alarak yenileme merkezi hizmeti vermeye başladığını belirterek, "2022 yılında 232 bin, 2023 yılında ise 342 bin cihaz yenilenip satışa hazır hale getirildi." dedi.

Turnacı, sektörün dinamiklerinin oturmasıyla beraber rakamların daha yüksek seviyelere çıkmasının beklendiğini dile getirerek, yenilenmiş telefonların çok daha uygun fiyatlardan satışa sunulduğuna işaret etti.

Yenilenmiş telefonlara firmalar tarafından gerekli garanti süresinin de verildiğini anımsatan Turnacı, "Cihazlara, özelliklerine göre garanti verilerek satış sonrası hizmetler için uygun ortam oluşturuluyor. Bu şekilde tüketiciler, cihaz aldıktan sonra da herhangi bir olumsuz duruma karşı kendisini güvence altına almış oluyor." diye konuştu.

"İkinci el piyasası ile yenilenmiş cihaz piyasası karıştırılıyor"

Turnacı, daha uzun ömürlü olmaları nedeniyle vatandaşlara ikinci el yerine yenilenmiş telefonları tercih etmelerini önerdi. Yenilenmiş telefonları satan firmaların Bakanlık tarafından verilen lisansa sahip olması gerektiğini vurgulayan Turnacı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, yenilenmiş telefon almadan önce firmanın gereklilikleri sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeli. Ancak bu şekilde mağduriyetlerin önüne büyük ölçüde geçilmiş olunur. Aslında ikinci el piyasası ile yenilenmiş cihaz piyasası biraz karıştırılıyor.

İkinci el cihazlar, bir garanti süresine veya belgeye sahip olmamaları nedeniyle birçok mağduriyete sebep olabiliyor. Yenilenmiş cihazların satın alınması sonrasında yaşanan mağduriyetin giderilmesinde, ikinci el cihazlara göre daha hızlı ve etkili sonuç alınıyor.

Vatandaşlar, kolaylıkla firmaya başvurabiliyor, gerekli dönüşü alamadıkları takdirde Bakanlığa veya tüketici hakem heyetlerine müracaat etmeleri mümkün."

Sektörün kayıt altına alınması ve kayıt dışılığın önüne geçilebilmesi için yenilenmiş cihaz pazarının daha fazla desteklenmesini isteyen Turnacı, "Cari açığı sektörel anlamda azaltacak önemli bir alan olan yenilenmiş cihaz sektörü, ülkemizde daha fazla tercih edilmeli." dedi.