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Van merkezde günün ilk ışıklarıyla başlayan ve devam eden kar yağışı kentte altyapı ve üstyapı yetersizliğini yeniden gün yüzüne çıkardı. Yağan karın erimesiyle beraber işe, çarşı-pazara gitmek üzere evinden çıkan Vanlılar irili ufaklı göletlerle karşılaştı.

Merkezi konumdaki bazı cadde ve sokaklarda da durum değişmedi. Mazgal ve rögar kenarlarında oluşan su birikintileri özellikle yayaların ıslanmasına ve zor durumda kalmasına sebep oldu.

Belediye ekiplerinin yol ve kaldırım temizleme çalışmalarına yetmediği noktalarda dükkân önlerini esnaf kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Yağışlı havalarda aynı manzaraların yaşandığı Van’da bu tür problemlerin önüne kalıcı olarak geçilebilecek projeler gerçekleştirilmesi bekleniyor.